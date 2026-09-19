Bolivia repatría cuatro fallecidos en el derrumbe de un edificio en construcción en Brasil

La directora departamental de la Cancillería en Cochabamba, Samantha Nogales, explicó que esa dependencia se encargó de las gestiones de repatriación de los cuerpos para la entrega a sus parientes.

La funcionaria explicó que dos de los cuerpos serán enterrados en Cochabamba, mientras que otros dos serán trasladados el domingo a la región de Oruro (oeste).

Así mismo, Nogales indicó que el Ministerio de Exteriores va a "coordinar" con las entidades del país vecino para que se apoye a las familias con los trámites que aún faltan en Brasil.

La Cancillería boliviana explicó que su labor implicó "un despliegue de solidaridad institucional y acompañamiento humano para con los familiares de las víctimas".

La tragedia se produjo la madrugada del pasado 12 de septiembre en el barrio de Penha, uno de los más tradicionales de la humilde zona este de São Paulo, cuando un edificio se vino abajo sobre una casa en la que vivían una decena de personas de origen boliviano.

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El edificio que colapsó tenía varias plantas y estaba en construcción, aunque las obras se encontraban embargadas judicialmente.

Las autoridades brasileñas reportaron seis fallecidos, entre ellos cinco bolivianos: tres mujeres, una de las cuales estaba embarazada, una niña y dos hombres.

La Cancillería de Bolivia explicó que la menor fallecida fue enterrada en Brasil, debido a que también tenía nacionalidad del gigante suramericano.

Otra niña y un hombre sobrevivieron al colapso y fueron rescatados con vida.

Las autoridades brasileñas abrieron una investigación para esclarecer las causas del suceso, mientras que el sitio del accidente quedó bajo control de las autoridades hasta que concluyan las labores judiciales.