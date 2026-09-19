Calviño viaja a Canadá para negociar un acuerdo de inversión entre el BEI y Ottawa

"Estamos mostrando la determinación de Europa de trabajar estrechamente con Canadá para impulsar nuestras prioridades compartidas, empezando con el acuerdo marco en el que estamos trabajando", dijo Calviño en declaraciones a la prensa a su llegada al consejo informal de ministros de Finanzas de la UE en Dublín.

La visita a Canadá se produce solo unos días después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciase que quiere que el país norteamericano se convierta en el primer "miembro asociado" de la UE, una categoría inédita hasta ahora, y en un momento de estrechamiento de los lazos entre ambas partes ante las amenazas arancelarias de la Administración Trump.

La presidenta del BEI, que ya se reunió ayer con el ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, en el marco del consejo ministerial en Dublín, se verá en Ottawa con el titular de Energía y Recursos Naturales, Tim Hodgson, y posteriormente con el primer ministro del país, Mark Carney, en Nueva York, dónde Calviño asistirá también a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Preguntada sobre la idea de convertir a Canadá en miembro asociado de la UE, la ex vicepresidenta española subrayó que el país norteamericano y el bloque comunitario "comparten valores" y hay una "fuerte determinación a ambos lados del Atlántico para profundizar en la asociación".

Sin embargo, consideró "prematuro" anticipar cómo se articularía esa membresía y si Canadá debería contribuir financieramente al BEI o al presupuesto comunitario.

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La UE y Canadá, que ya cuentan con tratados como el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), han hecho esta semana su mayor escenificación de unidad después de meses de amenazas arancelarias por parte del Gobierno estadounidense hacia ambos con el anuncio de von der Leyen y el discurso de Carney ante la Eurocámara.

Ottawa y el BEI ya firmaron en marzo una carta de intenciones no vinculante que abrió la puerta para negociar acuerdos que permitan mayor cooperación en el área de minerales y metales, en el marco de la Asociación Estratégica entre la UE y Canadá sobre materias primas críticas.