Canadá, lista para avanzar en una "visión compartida", según su ministro de Finanzas

Champagne efectuó esas declaraciones después de que la Comisión Europea (CE) planteó esta semana la posibilidad de que el país norteamericano se convierta en el primer "miembro asociado" del club comunitario.

"Canadá es un socio de confianza en un mundo muy incierto", dijo al comienzo hoy en Dublín de la reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la UE.

Champagne destacó la existencia de una "visión compartida" entre Canadá y sus socios europeos y defendió la posibilidad de construir "algo más fuerte juntos" y una alianza de futuro basada en valores comunes.

"Estoy convencido de que Canadá puede contribuir de una manera muy positiva a reforzar un conjunto de iniciativas que vamos a abordar hoy aquí", señaló, en referencia a la participación de Ottawa en ámbitos europeos de defensa, investigación y educación.

El dirigente canadiense recordó que su país ya participa en el programa comunitario de defensa SAFE y en el programa de investigación e innovación Horizonte Europa, al tiempo que expresó el interés por avanzar también hacia la integración en Erasmus.

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"Siempre hemos sido -insistió- un colaborador de plena confianza en todas estas iniciativas, ya sea en el apoyo a Ucrania o en la propuesta de crear un banco de resiliencia para la defensa que permita aumentar nuestra capacidad industrial en materia de defensa y responder a las necesidades actuales como socios de la OTAN y más allá".

Preguntado por la naturaleza concreta de la futura relación y sobre si "miembro asociado" de la UE sería la denominación adecuada, Champagne se limitó a avanzar que su Gobierno está centrado en "el contenido" de la relación.

Explicó que, tras participar en el encuentro mantenido esta semana en Estrasburgo entre el primer ministro canadiense, Mark Carney, y dirigentes europeos, el objetivo ahora es trabajar para concretar los distintos elementos de esa cooperación.

"Ahora el verdadero trabajo consiste, fundamentalmente, en asegurarnos de que tenemos todas las piezas encajadas", indicó el ministro.

Campagne señaló que está previsto celebrar próximamente una cumbre entre Canadá y la UE y destacó la buena acogida que, a su juicio, está recibiendo su país entre los socios europeos.

"Sentimos el cariño de nuestros amigos y colegas europeos", afirmó, antes de insistir en que el trabajo inmediato se centrará en preparar esa cumbre y avanzar en los contenidos de la futura asociación.