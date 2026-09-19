China y EE.UU. afinan en Nueva York la visita de Xi con la tregua comercial en juego

El Ministerio chino de Economía confirmó el viaje de He este mismo sábado, días después de que lo adelantara el propio Bessent, quien también encabeza las conversaciones entre Washington y Pekín sobre inteligencia artificial (IA), por lo que se espera que el encuentro incluya un asunto en el que ha habido dificultades para progresar, según el diario hongkonés South China Morning Post.

Uno de los acuerdos alcanzados por Xi y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la visita a China de este último en mayo pasado fue el de establecer un canal intergubernamental sobre IA, una vía que hasta ahora había avanzado con lentitud y de forma independiente a las negociaciones económicas lideradas por Bessent y He.

Fuentes citadas por el rotativo señalan que ese diálogo sobre IA, uno de los puntos que ha tensionado la relación bilateral más recientemente, será "bastante preliminar" y estará más centrado en fijar la agenda que en abordar cuestiones de fondo.

Esta semana directivos de este sector estadounidense, entre ellos los consejeros delegados de Anthropic y OpenAI, lideraron los llamamientos a tomarse en serio el riesgo que supone la IA, aunque Trump rechazó las advertencias con el argumento de que frenar su desarrollo comprometería el liderazgo de EE.UU. frente a China en este ámbito y sostuvo que "quien gane en IA ganará en todo lo demás”.

Bessent, que la semana pasada advertía de que “no habrá un pasado mañana” si China gana la carrera de la IA, declaró este miércoles a Axios que su país está dispuesto a hablar con Pekín sobre cómo evitar riesgos comunes y una “bifurcación” entre los sistemas tecnológicos de ambos países.

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Desde China, mientras, altos cargos de Defensa han abogado por buscar cortafuegos para la IA, mientras la prensa oficial y otras autoridades han tachado las alertas desde EE.UU. como un intento de contener a Pekín con mentalidad de “guerra fría”.

Sin embargo, el analista Kyle Chan apunta en un análisis para la Brooking Institution que China podría estar dispuesta a acordar restricciones conjuntas con EE.UU., “siempre y cuando sus términos no sean impuestos unilateralmente” por Washington.

También se espera que en la cita neoyorquina He y Bessent aborden la agenda y potenciales acuerdos económicos del próximo encuentro entre Xi y Trump, que se celebrará el 24 de septiembre según fuentes estadounidenses y a falta de confirmación por parte de China.

La tregua arancelaria alcanzada en octubre del año pasado en la ciudad surcoreana de Busan tras meses de escalada arancelaria caduca el próximo 10 de noviembre, por lo que cabe esperar que su prórroga figure entre las prioridades de los mandatarios.

El pacto aún vigente incluye una rebaja de Washington en los aranceles vinculados al fentanilo, la suspensión durante un año de un gravamen adicional chino del 24 % sobre productos estadounidenses, la reanudación parcial del comercio agrícola y la suspensión parcial de los controles chinos a la exportación de tierras raras.

Ese último punto -minerales esenciales para defensa, automoción, energías limpias o chips cuya producción controla China, que ha impuesto controles a su exportación- sigue siendo una de las bazas negociadoras más poderosas de Pekín, que controla la producción mundial de estos materiales.

La tregua convive, además, con un frente arancelario complejo: pese a todo lo anterior, la tasa efectiva media aplicada por EE.UU. a las importaciones chinas se sitúa, según estimaciones del Penn Wharton Budget Model de la Universidad de Pensilvania, en el 22,8 %, la más alta entre sus grandes socios comerciales.

"La Administración Trump seguirá buscando un comercio equilibrado con China evaluando la implementación de los últimos compromisos, optimizando el comercio en bienes no sensibles y mejorando el acceso al mercado chino de los agricultores, fabricantes y trabajadores estadounidenses", afirmó en un comunicado esta semana el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, quien también estará presente en las reuniones con He.

Mucho más escueto, el comunicado del Ministerio chino de Comercio sólo indica que "guiados por el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado, ambas partes mantendrán consultas sobre asuntos económicos y comerciales de interés mutuo".