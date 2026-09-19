Cientos de manifestantes en Túnez se solidarizan con activistas de la Flotilla detenidos

Siete miembros del comité de coordinación de la Global Sumud Flotilla fueron detenidos después de que la policía tunecina impidiera la celebración de una conmemoración de la iniciativa en el puerto de Sidi Bou Said, y, unos días después, un juez del Polo Judicial Económico y Financiero dictó prisión preventiva para todos ellos.

Los manifestantes mostraron este sábado su apoyo a los activistas detenidos y se elevaron contra la "criminalización" del apoyo a "la causa palestina" y en protesta en contra de los actos de "maltrato" de los prisioneros por parte de las autoridades tunecinas.

Cuatro de los activistas detenidos iniciaron una huelga de hambre, entre ellos Wael Nawar, quien gestionaba los fondos donados para la iniciativa humanitaria de ayuda a Gaza del pasado verano. Él mantiene su huelga desde hace 35 días, mientras que otros tres activistas comenzaron su huelga hace diez días.

La protesta fue apoyada por asociaciones de la sociedad civil y partidos políticos con lemas como "no hay miedo, la calle es la del pueblo", y otros gritos a favor de Palestina.

La agencia de noticias TAP señaló que la orden del Polo Judicial Económico y Financiero de Túnez se emitió sin que los activistas hubieran sido "interrogados", y que los cargos que se les imputan son "falsificación, posesión y uso de documentos falsificados, fraude, abuso de confianza, registros falsificados y lavado de dinero", entre otros delitos..

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Las detenciones representaron para el Comité Nacional para la Defensa de los activistas un "grave indicador del declive de la postura oficial tunecina", país históricamente propalestino, y un "alineamiento con las políticas imperialistas".