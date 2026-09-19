Comisión Electoral rusa denuncia ataque masivo contra sistema de voto electrónico

"Literalmente, durante toda la noche el sistema de Moscú ha sido objeto de un ataque muy potente (...) El ataque es prácticamente continuo y es muy amplio e intensivo", dijo Ela Pamfílova, jefe de la CEC, a la prensa local.

Con todo, añadió que el sistema funciona con normalidad, ya que la comisión no ha recibido ninguna queja al respecto.

"Colegas, hay que avisar todos. Nuestra misión es celebrar las elecciones de la manera más limpia posible. ¡Lo más posible!", dijo y añadió que de ello depende la legitimidad del proceso electoral en Rusia.

Y llamó a la prensa "a no trabajar en favor de los enemigos que quieren desacreditar nuestras elecciones", señaló.

El grupo de piratas informáticos anónimos CikLeak asegura haber jaqueado los servidores para denunciar que la CEC "ha creado un sistema de votación electrónica remota completamente opaco" que permite robar votos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por ello, llamaron a los rusos a acudir a los colegios sólo "el último día de las elecciones para dificultar la falsificación de los resultados".

Un tercio de los rusos ya ha votado en las primeras elecciones legislativas de toda la guerra, casi el doble que hace cinco años. Un 31,09 % de los votantes ya habían ejercido su derecho al sufragio, según informó la CEC a las 09.05 GMT.

Las autoridades admiten que la mayoría de los habitantes de la capital y la región de Moscú votaron electrónicamente. En total, según el gobierno, un 70 % de los rusos que habían solicitado la opción telemática habían votado de esa forma el viernes, lo que ha desatado las suspicacias de observadores y opositores.

El propio presidente ruso, Vladímir Putin, abrió el viernes las elecciones legislativas votando por internet. Le secundaron el primer ministro, Mijaíl Mishustin; el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov y el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, busca revalidar la mayoría constitucional que logró en 2016, aunque juega en su contra que el 59 % de los rusos aboga por un pronto fin de la guerra, según una encuesta del Centro Levada.