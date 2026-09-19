Condenado a 15 años por el asesinato de un profesor chileno en un bar de Madrid

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, también condena a Daniel Ávila a libertad vigilada durante 5 años, a no acercarse a la pareja del fallecido durante 16 años y a indemnizar con 300.000 euros a los familiares de la víctima y a su novia.

Considera probado el tribunal que el acusado, español de 47 años, estaba el 22 de diciembre de 2023 en el bar Batán de la calle San Juan de Mata de Madrid, cerca del metro de la Casa de Campo.

También estaba la víctima, y en un momento dado el acusado "con intención de acabar con su vida, o al menos, aceptando la alta probabilidad de que ello se produjera", sacó una navaja y la clavó en el lado izquierdo del cuello a Sebastián Bello.

Lo hizo "de forma sorpresiva" y sin que Sebastián tuviera oportunidad de defenderse, y le causó una hemorragia masiva por la que murió tres días después, en Navidad.

La sentencia aprecia los atenuantes de confesión y de reparación del daño, ya que permaneció en el lugar de los hechos, reconoció el ataque ante los agentes y luego ingresó en la cuenta del juzgado 600 euros para pagar indemnizaciones.

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No acepta en cambio -como dijo el jurado-, que tuviese una anomalía psíquica que alterase o anulase su conciencia de la realidad en el momento del crimen, e incide en que así lo acreditan las pruebas y que el propio acusado dijo a los agentes que Sebastián Bello estaba coqueteando con su amiga y que le había hecho algún tocamiento, por lo que él le atacó con una navaja que llevaba porque "había tenido otras peleas y nunca había ganado".

Tampoco acepta la sentencia que actuase por un miedo insuperable o en legítima defensa, como sostenía su abogado.

Por todo ello impone al pena de 15 años de cárcel, frente a los 22 que solicitaba la Fiscalía.

En su declaración en el juicio, el acusado admitió la agresión, pero se defendió con el argumento de que su víctima había acosado sexualmente a una amiga, de la que estaba, dijo, enamorado.

El procesado sostuvo que no recordaba el momento en el que asestó la puñalada, sino únicamente sacar la navaja, y dijo haber estado disociado, atribuyéndolo a un trastorno explosivo intermitente, que su psicóloga confirmó pero que otros dos peritos psiquiátricos de la Comunidad de Madrid lo descartaron.