Cuba conecta todas las provincias a la red eléctrica tras el octavo apagón general del año

“Aunque está energizado el sistema de transmisión, continúan siendo severas las afectaciones eléctricas”, señaló en televisión nacional el jefe de operaciones del despacho de carga de la UNE, Lisner Cruz.

El directivo explicó que, en esta ocasión, “ha sido una interconexión muy difícil y ha habido que hacerlo de manera secuencial”, es decir, energizando subestaciones en cada provincia para luego conectar toda la red, “porque el país no cuenta con combustible para la generación termoeléctrica”.

Cruz detalló que “para interconectar" el SEN, el país solo posee “los bloques térmicos y sistemas de generación con crudo y gas nacional", más los aportes de la energía fotovoltaica, que en este caso “se vio afectada por condiciones meteorológicas”.

El incidente generalizado de este viernes comenzó por una avería grave en una línea de transmisión de 220 kilovoltios que conecta Matanzas con Cienfuegos, lo que provocó luego una desconexión en cadena agravada por la inestabilidad de las condiciones meteorológicas y el déficit crónico de combustible, puntualizaron las autoridades del país caribeño.

El restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que dura normalmente en la isla más de treinta horas.

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El objetivo con ese proceso es llevar cuanto antes la suficiente corriente a las centrales termoeléctricas del país, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estas puedan producir energía en grandes cantidades y satisfacer la demanda.

Cuba ha sufrido en lo que va de año ocho apagones generales y trece en total en dos años de una crisis energética causada, en parte, por el sistema eléctrico obsoleto y agravada desde enero por el bloqueo petrolero de EE.UU., que ha cortado las importaciones de crudo a la isla.