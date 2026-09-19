De sudaderas a donativos y mecenazgo: así se financia la visita de León XIV a Francia

El catálogo oficial reúne 37 productos, entre ellos pulseras de satén, gorras, bolsas de tela, cantimploras, camisetas, rosarios, llaveros e imanes. Los precios oscilan entre los 2 euros de las pulseras y los 30 euros de las sudaderas, aunque también se oferta por 36 euros un 'Kit nómada Visita del papa a Francia', con cinco productos.

Esos artículos relacionados con la visita de León XIV a Francia y a la Unesco están a la venta a través de la tienda en línea de la catedral de Notre-Dame de París. Según los organizadores, los productos se fabrican en Francia o en otros países de la Unión Europea y los ingresos se destinan a financiar el viaje apostólico.

El presupuesto de 27 millones de euros incluye los gastos de acogida de los participantes, logística, seguridad, acondicionamiento de los lugares de celebración y otros costes relacionados con las distintas etapas de la visita.

Pero la principal fuente de financiación serán las aportaciones del público. La campaña de donaciones, iniciada a comienzos del verano, había recaudado cerca de 5,5 millones de euros hasta el 8 de septiembre pasado, según informó entonces un portavoz de la Conferencia Episcopal, y continúa abierta, incluso durante la visita.

De manera que los asistentes podrán contribuir durante las principales celebraciones mediante donaciones, códigos QR y mensajes de texto. También pueden realizarse aportaciones a través del portal oficial habilitado para la visita.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presupuesto se completará con las aportaciones de empresas y grandes donantes. Si fuera necesario, los organizadores también contemplan utilizar recursos propios destinados a actividades pastorales, incluidos los grandes encuentros de la Iglesia.

Los organizadores sostienen que la visita tendrá además repercusiones económicas para Francia y contribuirá a reforzar la proyección internacional del país.

León XIV visitará Francia a partir del próximo de septiembre, con actos y celebraciones en París, Saint-Denis (a las afueras de la capital), Lourdes y Metz. Se espera que apróximadamente un millón de personas sigan los diferentes actos de la visita apostólica.