Defensas antiaéreas rusas derriban 344 drones ucranianos en segunda jornada electoral

Los aparatos no tripulados fueron derribados en 16 regiones, quince de ellas en el continente europeo, según el parte de guerra del Ministerio de Defensa ruso.

Se trata, entre otras, de Moscú, Leningrado, Krasnodar o Daguestán (Cáucaso), las fronterizas Bélgorod, Briansk y Kursk, y la siberiana Yámalo-Nenetsk, que acoge grandes yacimientos de petróleo y gas.

Rusos y ucranianos no han acordado una tregua de 72 horas con ocasión de las primeras elecciones parlamentarias de toda la guerra, por lo que en regiones ucranianas anexionadas como Donetsk la mayoría de electores votaron por adelantado.

Mientras, el Ministerio de Defensa ruso informó sobre un ataque contra un centro logístico a 41 kilómetros de Kiev empleado para el almacenamiento de los suministros militares procedentes de países europeos, además de bombardeos contra objetivos en otras regiones del país vecino.