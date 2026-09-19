Desmantelan cuatro laboratorios dedicados al narcotráfico en México

Sobre el operativo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno (SSPC) de México, Omar García Harfuch, detalló que se llevó a cabo en las inmediaciones de Carácuaro, Michoacán, así como Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, "como parte del seguimiento a grupos criminales dedicados a la elaboración, almacenamiento y distribución de narcóticos".

El titular de la SSPC explicó en un mensaje en la red social X que durante las labores de desmantelamiento, las autoridades federales "fueron agredidas con disparos de arma de fuego" por integrantes de la delincuencia organizada.

"Pese a la agresión, las acciones continuaron hasta concretar la inutilización de los laboratorios", precisó Harfuch.

En estos puntos fueron destruidas y aseguradas más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas, además de 27 reactores, 54 tanques de gas, 45 ollas, 57 tinas de gran capacidad, seis contenedores de 1.000 litros, secadoras, estufas, quemadores, bombas y una procesadora industrial, entre diverso equipo utilizado para la producción de droga.

Asimismo, la SSPC destacó en un comunicado que el personal especializado "realizó el desmantelamiento e inutilización de los equipos, recipientes, utensilios y materiales localizados", bajo los protocolos de seguridad correspondientes para evitar riesgos al personal interviniente, a la población y al medio ambiente.

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De acuerdo con cifras oficiales, desde 1 de octubre de 2024 a la fecha, periodo que abarca la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han inhabilitado más de 2.700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en distintas entidades del país.