Dos muertos y seis heridos en Ecuador al volcarse un autobús en provincia cercana a Quito

El servicio nacional de emergencias ECU-911 fue alertado del siniestro por medio de una llamada telefónica, en la que le indicaron que el autobús se había accidentado en la vía San Jacinto del Búa, del municipio de Santo Domingo.

Al sitio acudieron ambulancias del Ministerio de Salud y del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, motobombas y agentes de tránsito y policiales.

Los bomberos realizaron diversas maniobras para liberar a las personas afectadas, mientras que el autobús fue movilizado hacia un costado de la vía para facilitar la circulación.

De manera preliminar, las instituciones de emergencia que llegaron al lugar reportaron al ECU-911 que seis personas resultaron heridas, quienes fueron trasladadas a diferentes centros de salud para recibir atención médica especializada, y que otras dos personas habían fallecido.

En 2025 se registraron 20.346 siniestros de tránsito en Ecuador, que dejaron 17.932 lesionados y 2.354 fallecidos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec).

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Del total de siniestros, 3.328 involucraron a vehículos pesados, como autobuses y camiones.