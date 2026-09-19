Dos nuevos sismos sacuden la zona del epicentro del terremoto del 10 de agosto en Colombia

El primer evento se registró a las 08:44 hora local (13:44 GMT), con una magnitud preliminar de 4,3 y una profundidad inicialmente reportada como superficial. En una actualización posterior, el SGC estableció la magnitud en 4,6 y la profundidad en 39 kilómetros, con epicentro en la ciudad de Istmina.

A las 09:10 hora local (14:10 GMT), el organismo reportó un segundo evento sísmico, de magnitud 3,1 y una profundidad de 43 kilómetros, también con epicentro en Istmina.

Esta semana, el SGC reportó varios movimientos sísmicos continuados, todos con epicentro en el Chocó, uno de los cuales alcanzó una magnitud de 4,9.

Ese departamento fue el epicentro del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, que dejó una de las peores emergencias de la historia reciente del país con al menos 335 fallecidos y 4.516 heridos, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), divulgado este sábado.

Ese terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, en Chocó, y fue el más fuerte registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI. De acuerdo con el SGC, durante las semanas posteriores se contabilizaron unas 300 réplicas.

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Colombia es un país sísmicamente activo debido a su ubicación en una zona de interacción de varias placas tectónicas, por lo que los movimientos de tierra forman parte de su dinámica geológica.