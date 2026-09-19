El Gobierno de Portugal explica la compra de acciones a Amancio Ortega en la empresa REN

El Ministerio de Finanzas ofreció hoy estas explicaciones en un comunicado en respuesta a informaciones publicadas en la prensa portuguesa que calificó de "falsas" y en medio de las críticas de la oposición socialista al precio pagado por el Estado para regresar al capital del operador de las redes de transporte de electricidad y gas.

Según el ministerio, tras decidir la adquisición de hasta el 20 % de REN, el Ejecutivo consideró que el volumen diario de negociación de sus acciones hacía impracticable realizar esa compra en bolsa, por lo que contactó con Pontegadea, entonces segundo mayor accionista de la compañía.

La aclaración responde a una de las cuestiones planteadas por el Partido Socialista (PS), que reclamó al Gobierno de Luís Montenegro la documentación de la operación y preguntó si la iniciativa había partido del Estado o de la sociedad del fundador y principal accionista de Inditex.

Finanzas precisó que contrató al banco de inversión del grupo público Caixa Geral de Depósitos, Caixa Banco de Investimento, y al despacho Sérvulo e Associados para asesorar la adquisición. Los servicios de ambas entidades tuvieron un coste conjunto de 100.000 euros.

El ministerio también explicó la diferencia entre los cerca de 393 millones de euros de financiación aportada por el Estado a Parpública, la sociedad que gestiona sus participaciones empresariales, y los 389,8 millones efectivamente pagados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según su explicación, se presupuestó un importe máximo, como es habitual en este tipo de procedimientos, y el remanente permanece en Parpública. El departamento aseguró asimismo que la operación no tiene impacto en el saldo presupuestario ni en la deuda pública.

La compra comprendió 91.723.676 acciones de REN a 4,25 euros por título e incorporó una prima cercana al 15 % respecto a la cotización media ponderada por volumen de los seis meses anteriores, según la documentación remitida al Tribunal de Cuentas.

El PS considera injustificada esa prima, que supone una diferencia de unos 51 millones de euros respecto al valor bursátil de referencia, y ha anunciado una iniciativa legislativa para reforzar los controles sobre las adquisiciones de activos por entidades públicas.

El Tribunal de Cuentas autorizó la operación el 31 de agosto, aunque puntualizó que su examen se limitó a la legalidad y regularidad financiera y no evaluó el mérito, la oportunidad o la conveniencia de la decisión política.

La transacción supuso la salida completa de Pontegadea de REN y el regreso del Estado portugués a su accionariado doce años después de vender, en 2014, el último 11 % que conservaba.

Con el 13,7 %, el Estado se convirtió en el segundo mayor accionista de la empresa, por detrás de la estatal china State Grid, que controla el 25 %.

El Ejecutivo justifica la adquisición por el carácter estratégico de las redes energéticas y la seguridad de las infraestructuras críticas. Su objetivo es alcanzar hasta el 20 % de REN, aunque todavía no ha concretado el calendario, los vendedores ni el coste de la participación adicional.