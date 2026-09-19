Entre el Nilo y las viñas: el vino español se sirve en una cata en El Cairo

Dos tintos y dos blancos fueron pasando de mano en mano, acompañados por una tabla de quesos y fruta, con uvas y manzanas, mientras ChezQussai explicaba los pasos para degustar propiamente los vinos y diferenciar cada una de sus características en esta actividad organizada junto con EgyBev.

Para Allouze, el vino español tiene algo que dialoga de forma natural con Egipto, un "espíritu mediterráneo vibrante". Por ello, pone el acento en tres variedades: Tempranillo, Albariño y Garnacha, que muestran desde la profundidad y el carácter hasta la frescura y el perfil afrutado.

La cata se convierte en una pequeña muestra de geografía española en la que el Tempranillo claramente remite a La Rioja y la Ribera del Duero; sabores que llegan a una mesa cairota.

Allouze invita a los asistentes a no apresurarse. Primero, los aromas; después, la textura; finalmente, el equilibrio entre acidez y cuerpo. Una copa, sostiene, puede cambiar con cada sorbo si se le concede tiempo.

La relación de este sumiller con el vino español también ha cambiado con los años. Su primera impresión fue la de un vino "rústico y contundente", pero la experiencia posterior le descubrió, según relata a EFE, la elegancia de Rioja, la frescura de Rías Baixas y la innovación de Priorat.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De ahí que destaque ahora la diversidad regional como uno de los principales atractivos de España y vea potencial de los vinos españoles en el mercado egipcio: "Su versatilidad hace a estos vinos excelentes para maridar con la cocina egipcia, y su potencial historia resuena con una cultura que valora la herencia".

Su previa experiencia en el viñedo jordano de Haddad Estates le ha llevado a conocer de cerca un sector que combina tradición, experimentación y dificultades en un entorno árido.

Allí, donde se cultivan decenas de variedades y el agua condiciona cada decisión, aprendió también a explicar el vino desde la observación pausada del terreno y la copa.

En El Cairo, esa mirada se desplaza al Mediterráneo compartido. Allouze encuentra paralelismos entre las cocinas española y egipcia: aceite de oliva, especias, sabores intensos y productos del mar. En su propuesta, el Albariño acompaña al pescado, la Garnacha a las carnes a la brasa y el Tempranillo a los guisos.

Mientras las copas se vacían y las uvas de la tabla desaparecen poco a poco, la cata deja sobre la mesa algo más que cuatro vinos: una conversación entre orillas del Mediterráneo, con España entrando en El Cairo a través de sus uvas, sus paisajes y una copa que invita a detenerse y probar.