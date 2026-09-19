Exjugador de los Yankees, Bernie Williams, se une a la banda de 'Buena Vista Social Club'

"Estoy emocionado por la oportunidad de formar parte de Buena Vista Social Club porque esta música fue parte de mi infancia", afirmó el puertorriqueño, ganador de cuatro Guantes de Oro consecutivos (1997-2000) por su defensa del jardín central.

"Recuerdo a mi madre escuchándola los domingos por la tarde, y me trae a la memoria momentos maravillosos junto a mi familia cuando era niño. Tener ahora la oportunidad de interpretar esa misma música en Broadway, dentro de este espectáculo, es verdaderamente un sueño hecho realidad", indicó el exyankee, que jugó su último partido en octubre del 2006.

Durante esas seis semanas, la exestrella de la novena de El Bronx, de 58 años, compartirá con el jugador de los Mets y también cantante, José Iglesias (Habana, Cuba 1990), conocido en el mundo del espectáculo como 'Candelita'.

De hecho, Iglesias se convirtió el pasado 27 de agosto en el primer jugador de las Grandes Ligas en debutar en un escenario de Broadway y estará hasta el 15 de noviembre.

Iglesias, en los Mets de Nueva York desde mayo del 2024, interpreta al narrador del musical, ganador de cinco premios Tony y un Tony Especial a la banda, que toca en vivo en el teatro Schoenfeld.

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"Tanto Williams como Iglesias dan continuidad a la celebración de la herencia, la cultura y la música latinas que distingue a la producción, al compartir escenario con la banda afrocubana ganadora de los premios Tony y Grammy, que cada noche enciende al público en el Schoenfeld de Broadway", indicó además la producción en el comunicado.

Williams jugó 16 años en Grandes Ligas con los Yankees, recibiendo varios reconocimientos tanto deportivos como de los aficionados.

En 2015, los Yankees retiraron el número 51, consagrándolo de manera permanente entre los jugadores más distinguidos en la historia de la franquicia.

La otra gran pasión de Williams es la música: estudió guitarra clásica desde su adolescencia en Puerto Rico en la Escuela Libre de Música mientras se desarrollaba como atleta de élite.

Años más tarde continuó su educación en la Escuela de Música de Manhattan, en Nueva York, donde obtuvo una licenciatura en 2015 en Música con especialización en Interpretación de Jazz.

Williams lanzó su álbum debut, 'The Journey Within', en 2003, seguido por 'Moving Forward' en 2009, que recibió una nominación al Grammy Latino e incluyó colaboraciones con reconocidos artistas como Bruce Springsteen, Jon Secada y Dave Koz.

Por su parte, 'Buena Vista Social Club' también anunció recientemente que la estrella de televisión y cine Gina Torres ("Suits", "Firefly", "911: Lone Star") se incorporará al musical como Omara Portuondo del 13 de octubre al 29 de noviembre.