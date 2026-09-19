Fiscalía del estado mexicano de Morelos investiga el asesinato de un dirigente político

La dependencia local añadió que durante los hechos delictivos también perdió la vida un hombre que acompañaba a Juárez Hernández, quien falleció mientras era trasladado al Hospital General de Tetecala 'Dr. Rodolfo Becerril de la Paz'.

Asimismo, detalló que personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Sur Poniente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales, realizaron diligencias, así como el levantamiento de cuerpos sin vida.

Según los últimos reportes, el político perdió la vida en un ataque ocurrido a las 20:40 horas (2:40 GMT del sábado), perpetrado por sujetos armados que ingresaron a un inmueble ubicado en la calle Abasolo, en la colonia Centro de Tetecala.

Al momento, no se ha posicionado ningún integrante del partido de la oposición en torno al homicidio de Juárez Hernández, quien también fungió como director de Agua Potable del citado municipio.

El hecho ocurre casi dos meses después del asesinato del presidente municipal de Temoac (Morelos), Valentín Lavín Romero, quien fue víctima de un ataque armado en su oficina y a una semana del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, en la ciudad de Cuautla.

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Morelos, en el centro del país, es uno de los territorios donde se concentra la conocida como 'Operación Enjambre' del Gobierno federal, estrategia destinada a combatir la corrupción, la extorsión y los vínculos con el crimen organizado en las administraciones locales.

Del total de 85 funcionarios o exfuncionarios detenidos, al menos 60 se arrestaron en ese estado, de poco más de dos millones de habitantes.