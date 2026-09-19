Fiscalía mexicana especializada asume investigación de decomiso millonario de combustible

En un comunicado, la dependencia federal explicó que el traslado de la carpeta de investigación a la FEMDO ocurre ante la "complejidad" del caso, sobre el cual la institución está analizando documentos y entrevistas a directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos que se investigan.

Lo anterior, se hace "con la finalidad de verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del hidrocarburo localizado", apuntó el ente investigador.

La respuesta de la FGR ocurre un día después de que el conglomerado de empresas mexicanas Simsa negara que la terminal de San José Iturbide sea propietaria o comercialice los más de 59 millones de litros de combustible bajo investigación federal.

Pese a ello, la fiscalía recordó que la investigación surge luego de un cateo, autorizado por la autoridad judicial, con base en "diversos indicios que arrojaron la posible existencia de irregularidades" en el inmueble situado en Guanajuato.

"Se halló hidrocarburo distribuido en gasolina regular, premium y diésel, del cual no se ha recibido documentación por parte de todas las empresas relacionadas, que acredite de manera completa y fehaciente la licitud en el origen, manejo y destino del combustible", señaló el comunicado sobre la situación de las compañías presuntamente vinculadas al caso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó, durante la conferencia matutina del viernes, que habrá detenciones relacionadas con el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible, uno de los mayores registrados en el país.

García Harfuch añadió que las detenciones suelen producirse después de los grandes decomisos y sostuvo que "no ha habido un solo caso" de este tipo en el que posteriormente no se haya capturado a personas relacionadas.

Guanajuato ha sido durante años uno de los principales focos del robo y tráfico ilegal de combustibles en México, actividad conocida popularmente como 'huachicol', y escenario de la disputa entre organizaciones criminales por el control de ese mercado y otras economía ilícitas.