Frustran intento de fuga de un interno colombiano de cárcel peruana en Cusco

El INPE explicó que el viernes, durante el desencierro de los internos del pabellón 1 de máxima seguridad del Establecimiento Penitenciario de Cusco Varones, el personal de seguridad detectó a un interno en el techo de los pabellones, "frustrando su intento de fuga".

Agregó que, de inmediato, se activaron los protocolos de seguridad y se desplegó al personal penitenciario, logrando intervenir al interno, identificado como Cristian Farid Romero Álvarez, de 30 años, de nacionalidad colombiana, procesado por el delito de robo agravado en grado de tentativa.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú para las diligencias de ley, indicó la fuente oficial.

Además, la autoridad penitenciaria dijo que, después de ser evaluado por el personal de salud, el interno fue ubicado en un ambiente separado del resto de la población penitenciaria.

Asimismo, se evalúan las medidas disciplinarias correspondientes y su traslado a otra cárcel, conforme a la normativa vigente y a las medidas de seguridad que correspondan.

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El pasado 9 de septiembre, un preso peruano con una condena de 18 años de cárcel por robo con armas en Perú se escapó mientras estaba hospitalizado, según informó el INPE, la oficina del Gobierno a cargo de la administración y control de las prisiones.

La fuga ocurrió en el Hospital Arzobispo Loayza, en el centro histórico de la capital Lima, a donde el recluso había sido trasladado desde la cárcel de Lurigancho, tras ser diagnosticado con una hernia abdominal.

El reo, identificado como Mayki Caigen Herrera Paredes, se encontraba custodiado en el hospital por dos agentes penitenciarios, que quedaron detenidos por la Policía tras descubrirse la fuga.