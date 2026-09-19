Hutíes dicen que A.Saudí busca información sobre dos pilotos de un F-15 derribado en Yemen

En una publicación en X, Al Murtada señaló que el Gobierno saudí se estaba comunicando con los hutíes a través de un mediador externo con el fin de determinar qué les había ocurrido a los dos pilotos.

"El régimen saudí se está comunicando con nosotros a través de un mediador independiente para conocer la suerte de los dos pilotos cuyo avión F-15 fue derribado, con la ayuda de Dios, sobre la provincia de Marib hace dos días", escribió Al Murtada alrededor de esta pasada medianoche.

En su publicación no identificó al mediador ni proporcionó detalles sobre las supuestas comunicaciones; tampoco precisó si los hutíes habían detenido a los pilotos, ni si estos se encontraban con vida o heridos.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, afirmó el miércoles que las fuerzas hutíes derribaron un F-15 saudí sobre Marib utilizando un misil tierra-aire de fabricación local mientras el avión prestaba apoyo a operaciones militares respaldadas por Arabia Saudí.

Sarea también afirmó que las fuerzas hutíes dispararon posteriormente misiles contra dos formaciones saudíes de cazas F-15 y Typhoon que buscaban los restos del avión, lo que les obligó a retirarse.

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Los medios militares hutíes publicaron posteriormente un vídeo de los restos del avión, pero no facilitaron detalles sobre la suerte corrida por el piloto o la tripulación.

Las autoridades saudíes no se han pronunciado públicamente sobre la pérdida del avión.

Marib ha sido durante mucho tiempo uno de los frentes más disputados estratégicamente en la guerra del Yemen.

Esta provincia es el último bastión importante del Gobierno yemení reconocido internacionalmente en el centro-norte del Yemen y se ha mantenido bajo el control de las fuerzas alineadas con el Gobierno y las tribus aliadas a pesar de las sucesivas ofensivas hutíes.

Su importancia va más allá de su posición militar, ya que Marib cuenta con importantes recursos de petróleo y gas y alberga infraestructuras energéticas clave, lo que hace que el control de la provincia tenga grandes repercusiones económicas y políticas.

Los hutíes lanzaron importantes ofensivas para tomar Marib en 2020 y 2021, lo que desencadenó algunos de los combates más intensos de la guerra y provocó una intensificación de los ataques aéreos liderados por Arabia Saudí en apoyo de las fuerzas gubernamentales.

Aunque la ofensiva no logró tomar la capital provincial, los combates y la presión militar en torno a Marib han continuado de forma periódica, lo que ha convertido al frente en el punto más delicado del conflicto general en el Yemen.