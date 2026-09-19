Israel mata a tres gazatíes, entre ellos a niña de 10 años, en varios ataques contra Gaza

Fuentes médicas citadas por la agencia oficial palestina Wafa informaron que una persona murió en un bombardeo israelí contra el barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, mientas que la niña de 10 años fue asesinada por disparos en Nuseirat, centro de Gaza.

Además, según confirmó a EFE un portavoz del Ministerio de Sanidad, el tercer muerto es el hijo del doctor gazatí Munir al Bursh, director general de dicho ministerio, muerto en un ataque israelí con drones en Yabalia, en el norte de la Franja.

En diferentes vídeos difundidos en la red social X, aparece Al Bursh abrazando la cabeza de su hijo muerto y llorando su pérdida.

Pese al alto el fuego vigente, las fuerzas israelíes continúan bombardeando la Franja de Gaza y han matado a cerca de 1.400 personas desde el pasado 10 de octubre y herido a más de 4.700, según datos de Sanidad, al tiempo que la Franja sigue sumida en una situación de destrucción generalizada sin apenas electricidad, agua potable o refugios seguros.