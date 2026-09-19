Jefe del gabinete de Perú queda a cargo de oficina de Fujimori durante viaje a Nueva York

Galarreta es también el primer vicepresidente de Perú y será reemplazado como titular del gabinete por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, por el mismo plazo del viaje de Fujimori, de acuerdo a la resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

Fujimori viajará a la ciudad de Nueva York, acompañada por el canciller Carlos Espá y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, para participar en la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La mandataria peruana intervendrá el martes 22 en el Debate General de Jefes de Estado, además de los eventos organizados por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), entre otros.

El primer permiso de viaje otorgado a Fujimori recibió 34 votos a favor de un total de 40 senadores, con dos en contra y tres abstenciones de los senadores.

La agenda oficial de la gobernante también comprende reuniones bilaterales con jefes de Estado y representantes de organismos internacionales, actividades destinadas a promover inversiones y encuentros sobre delincuencia organizada transnacional, sostenibilidad y cooperación internacional.