Líder opositor ruso en el exilo cancela viaje electoral a Armenia ante amenazas

"Cuando estuve en Washington me avisaron sobre ciertos riesgos vinculados con mi viaje a Armenia. No quiero dar más detalles, pero se trata de una amenaza física", explicó en Telegram.

Añadió: "Lamentablemente, no puedo ignorar esa información y tengo que seguir el protocolo de seguridad. Por ello, el viaje a Armenia se aplaza".

Yashin subrayó que, obviamente, no podrá participar el domingo en un acto de protesta frente a la Embajada rusa en la capital armenia, Yereván. En su lugar, acudirá al consulado ruso en Nueva York.

Igual que hiciera en las presidenciales de 2024, el opositor llamó a los rusos críticos con el presidente ruso, Vladímir Putin, a acudir a votar el domingo al mediodía.

Si hace dos años la acción se llamó 'Mediodía contra Putin', en esta ocasión la iniciativa lleva el nombre de 'Mediodía por una Rusia pacífica'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Yashin, que fundó hace unos meses el primer partido político ruso en el exilio, Rusia Pacífica, vive en Alemania desde que fuera liberado de la cárcel en un canje entre Rusia y Occidente.

La mayor parte de la oposición en el exilio ha llamado a votar en las legislativas por cualquier partido o candidato que pueda restarle escaños a la formación del Kremlin, Rusia Unida, que aspira a revalidar la mayoría constitucional.