Los hutíes afirman que Arabia Saudí lanzó 300 ataques aéreos contra el Yemen esta semana

Sarea señaló que los ataques se dirigieron contra las provincias de Taiz (suroeste), Saada, Hajjah, Amran (noroeste), Marib, Al Jawf (centro-norte), Al Baida (centro), Lahj (suroeste) y Al Hudeida (oeste), y afirmó que los aviones despegaron desde las bases aéreas de Khamis Mushait y Taif.

El portavoz señaló que la Fuerza Aérea saudí llevó a cabo 26 ataques durante las últimas 24 horas, todos ellos con aviones F-15 despegados desde Khamis Mushait y dirigidos contra zonas de la provincia de Taiz, pero estas afirmaciones no se han podido verificar de forma independiente.

Sarea no especificó los lugares alcanzados dentro de esas provincias ni facilitó cifras de víctimas ni detalles sobre los daños causados por los ataques aéreos denunciados.

Los ataques se producen en medio de una fuerte escalada de los combates entre los hutíes, respaldados por Irán, y el Gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudí, especialmente a lo largo de la costa occidental, donde las fuerzas hutíes han logrado avances fulgurantes.

Los hutíes han informado de repetidos ataques aéreos saudíes en las últimas semanas, al tiempo que han reivindicado ataques contra objetivos militares y energéticos saudíes en represalia.

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Las autoridades saudíes, por su parte, han informado de la interceptación de misiles y drones hutíes dirigidos contra territorio saudí.

La escalada ha suscitado preocupación por el impacto sobre la población civil por parte de organizaciones humanitarias como Save the Children, que afirmó esta semana que al menos 19 niños murieron y 49 resultaron heridos entre el 1 de agosto y el 9 de septiembre, mientras que más de 100.000 personas han huido de sus hogares desde julio.

Los últimos combates también están ejerciendo una presión adicional sobre los ya frágiles sistemas sanitarios y humanitarios del Yemen.

Las organizaciones humanitarias han advertido de que los desplazamientos, los daños en las instalaciones sanitarias y la escasez de suministros médicos se suman a los brotes de sarampión, cólera y diarrea acuosa aguda.

El conflicto enfrenta a los hutíes, que controlan Saná y gran parte del noroeste del Yemen, contra el Gobierno reconocido internacionalmente y las fuerzas aliadas respaldadas por Arabia Saudí, que intervino militarmente en 2015 después de que los hutíes tomaran la capital y ampliaran su control territorial.

La actual escalada supone un nuevo deterioro tras años de menor intensidad en los combates, a raíz de una tregua negociada por la ONU en 2022.

La reanudación de los combates también ha vuelto a situar la costa del mar Rojo y el corredor marítimo de Bab al Mandeb en el centro del conflicto, y los enfrentamientos amenazan con agravar el desplazamiento de la población y perturbar el acceso a rutas vitales de transporte y abastecimiento.