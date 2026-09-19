'Los Miserables', la película que quiere ser más fiel a la novela, en San Sebastián

El magnético Jean Valjean está interpretado esta vez por el carismático Vincent Lindon (ganador de premios en Cannes y Venecia por 'La ley del mercado' y 'Jugar con fuego'), mientras que Tahar Rahim (ganador de un Premio del Cine Europeo por 'Un profeta') hace el papel del inflexible inspector Javert. Camille Cottin y Benjamin Lavernhe interpretan al deshonesto matrimonio Thénardier.

"Había visto las adaptaciones para el cine y para televisión, pero nunca antes había leído la novela y rápidamente me di cuenta de que había múltiples cosas que no se habían adaptado", afirmó Cavayé ('Adiós, Señor Haffmann').

Por ejemplo, en las tres horas de metraje de esta película que concursa por la Concha de Oro se le dan matices al personaje de Javert, sobre todo por su pasado, que hasta ahora se habían dejado de lado, aseguró el director.

"Casi lo veo más como un niño herido y abandonado, que ha sido recuperado por un sistema donde la aplicación de la ley para él es una obsesión. Está obsesionado con el orden y con la brutalidad que se deriva de él", aseguró al respecto Tahar Rahim.

El relato es conocido a través de libros, películas, series o musicales, y comienza cuando, tras 19 años en prisión por robar una hogaza de pan, Jean Valjean busca redención reinventándose como un respetado dignatario bajo una nueva identidad.

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Pero el inspector Javert no cree que un criminal pueda reformarse y le perseguirá durante años, mientras Valjean cuida de la joven Cosette, hija de la desgraciada Fantina, tras rescatarla de los Thénardier. La trama culmina durante la insurrección de junio de 1832 en París, donde se entrelazan el amor, la justicia y el perdón.

Sobre si las desigualdades están ahora más de actualidad que cuando el propio Victor Hugo escribió su obra maestra en la segunda mitad del siglo XIX, el director opinó que lo más brillante es que "no es maniquea" y es atemporal, ya que puede aplicarse a casi cualquier momento histórico. "Cada época tiene su población explotada, y esas personas, que a veces se comportan mal, son víctimas".