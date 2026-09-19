Más de 20 drones ucranianos derribados en cercanías de Moscú en segunda jornada electoral

El jefe de la Administración moscovita señaló en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa, que en los lugares de caída de los restos de los drones trabajan los servicios de Emergencias, tras informar del derribo de los últimos seis.

Según los canales de Telegram especializados en el monitoreo de drones en el espacio aéreo ruso, este tipo de artefactos fueron avistados o derribados en los distritos de Domodédovo, Podolsk, Fominski, Kolomna y Serebriannie Prudi.

Sobianin informó este sábado de que durante la última semana fueron lanzados 2022 drones en dirección a la capital rusa, la mayoría de los cuales fueron interceptados en el camino y 186 en las inmediaciones de la capital rusa.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 344 drones ucranianos en la parte europea de Rusia y Siberia, donde este sábado se celebra la segunda jornada de las elecciones legislativas, que concluyen mañana, domingo.

Los aparatos no tripulados fueron derribados en 16 regiones, quince de ellas en el continente europeo, según el parte de guerra del Ministerio de Defensa ruso.

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Rusos y ucranianos no han acordado una tregua de 72 horas con ocasión de las primeras elecciones parlamentarias de toda la guerra, por lo que en regiones ucranianas anexionadas como Donetsk la mayoría de electores votaron por adelantado.