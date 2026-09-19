Más de la mitad de Cuba ya está conectada al sistema eléctrico tras octavo apagón masivo

De acuerdo con un reporte de la televisión estatal, aún se trabaja en el protocolo para interconectar el servicio de electricidad en el país y hasta ahora se han energizado subestaciones desde la occidental provincia Pinar del Río hasta la centroriental Camagüey.
“La prioridad en la actual fase es llevar vitalidad energética a circuitos principales como fuentes de abasto de agua y servicios básicos”, añadió el medio local.
Además puntualizó que “para interconectar la red nacional”, el país solo cuenta con “los bloques térmicos y sistemas de generación al crudo y gas” nacional, más los aportes de la energía fotovoltaica.
De acuerdo con la Empresa Eléctrica de La Habana, en la capital se han restablecido el 47,7 % de sus circuitos que benefician a 411.765 de los 862.889 clientes de la ciudad. También cuentan con energía los 46 hospitales habaneros.
Cuba ha sufrido en lo que va de año ocho apagones generales y 13 en total en dos años de una crisis energética causada, en parte, por el sistema eléctrico obsoleto y agravada desde enero por el bloqueo petrolero de EE.UU., que ha cortado las importaciones de crudo de la isla.
El restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede durar más de 30 horas.
El objetivo con ese proceso es llevar cuanto antes la suficiente corriente a las centrales termoeléctricas del país, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estas puedan producir energía en grandes cantidades y satisfacer la demanda.