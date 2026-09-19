Michael Marra elegido como nuevo líder del Partido Laborista en Escocia

Marra obtuvo 4.266 votos frente a los 2.485 (37 %) de su rival, Joe Fagan, en una elección interna convocada tras la salida en julio de Anas Sarwar, quien abandonó el liderazgo para incorporarse al Gobierno británico del primer ministro, Andy Burnham.

En su primer discurso como líder, pronunciado en Dynamic Earth, cerca del Parlamento escocés, en Edimburgo, Marra aseguró que asumir el cargo supone "un honor singular y una gran responsabilidad" y fijó tres prioridades para el próximo año: abrir el partido y reconectarlo con los escoceses, recuperar su propósito y construir un programa de futuro, y comenzar a impulsar cambios desde ahora.

"Los escoceses saben a qué nos oponemos (pero) no pueden decir qué defendemos", afirmó Marra, que prometió sacar al partido de la "burbuja del Parlamento" durante sus primeros cien días para escuchar las prioridades de los ciudadanos.

El nuevo dirigente, diputado autonómico por el noreste de Escocia desde 2021, asume el liderazgo después de que el laborismo lograra en las elecciones de mayo solo diecisiete de los 129 escaños de Holyrood, su peor resultado histórico.

Preguntado durante un encuentro con periodistas sobre qué mensaje dirige a los escoceses que siguen apoyando la independencia, Marra aseguró entender las razones que llevaron a muchos ciudadanos a respaldar esa opción en el referéndum de 2014, pero afirmó que, a su juicio, no existe actualmente un deseo de celebrar una nueva consulta.

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"Entiendo por qué mucha gente apoyó la independencia en 2014 y continúa haciéndolo", respondió Marra, quien recordó que procede de Dundee, donde el "sí" obtuvo un fuerte respaldo, y que amigos y familiares suyos votaron a favor de separarse del Reino Unido.

Sin embargo, afirmó que no cree que exista actualmente "un deseo de un referéndum" y defendió que el laborismo debe presentar una propuesta para construir "una Escocia más fuerte".

Marra aseguró además que espera reunirse en los próximos días con el ministro principal escocés y líder del independentista Partido Nacional Escocés (SNP), John Swinney, y se mostró dispuesto a buscar puntos de acuerdo con el Gobierno escocés.

También afirmó que trabajará con el Gobierno laborista británico de Burnham, aunque aseguró ante los periodistas que en esas conversaciones pondrá "siempre a Escocia por delante".

Marra hereda un partido debilitado tras la derrota electoral de mayo. Sarwar, que lo dirigía desde 2021, dejó el liderazgo en julio para incorporarse como ministro de Estado de Comercio al Ejecutivo británico y ocupar un escaño vitalicio en la Cámara de los Lores.

Tras conocerse el resultado, el SNP felicitó a Marra, pero su número dos, Keith Brown, le reclamó que respalde el derecho de Escocia a decidir su futuro constitucional.

Los Verdes escoceses fueron más críticos. Su colíder Gillian Mackay afirmó que el laborismo está "cambiando de líder sin cambiar de dirección" y cuestionó especialmente el apoyo de Marra a nuevos proyectos de petróleo y gas en el mar del Norte.

Marra reconoció ante los periodistas la magnitud del reto y afirmó que recuperar terreno será un proceso largo, mientras prometió ampliar el atractivo del partido en todo el territorio escocés.