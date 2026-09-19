Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta, representará a Colombia en la UE y la OTAN

Ospina confirmó esta semana en rueda de prensa que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, le ha elegido para este puesto, aunque aún está pendiente su nombramiento oficial, y por lo tanto dejará de ejercer como letrado en España.

El despacho Ospina Abogados queda en manos de la otra socia directora, Beatriz Uriarte, con la que Juango -como se le conoce coloquialmente a Ospina- lleva diez años trabajando como penalista, y ha compartido casos como el de la muerte de Edwin Arrieta, en el que logró la condena a cadena perpetua para Daniel Sancho.

Ospina defendió en los últimos meses al agitador español Vito Quiles en varios de los procesos que ha tenido abiertos, entre ellos el seguido por presuntamente acosar a la salida de un restaurante a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Ospina, nacido en Colombia y criado en España, agradeció al presidente de su país natal la confianza que deposita en él y consideró "un privilegio y un honor" representar al nuevo Gobierno colombiano en las altas instituciones europeas, por ejemplo logrando mayor seguridad jurídica para atraer inversiones y luchando por renovar la visa Schengen para los colombianos.

"Daré lo mejor de mí", insistió durante un emotivo discurso en el que hizo repaso de su trayectoria desde que comenzó a ejercer la abogacía en 2011 y confesó que le cuesta dejar la toga, aunque supone que será provisionalmente.