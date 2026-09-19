Pionyang rechaza la resolución del OIEA y se aferra a su postura de "Estado nuclear"

"Hacer la vista gorda ante la amenaza y la proliferación nucleares de Estados Unidos y otras fuerzas hostiles, al tiempo que se exige a Corea del Norte que renuncie a sus armas nucleares, equivale a pedirnos que renunciemos a nuestra propia existencia y a nuestro derecho a vivir”, afirmó Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, en un comunicado.

La resolución fue aprobada el jueves por durante la 70ª Conferencia General del OIEA en Viena. El texto insta a Corea del Norte a abandonar de forma completa, verificable e irreversible sus armas y programas nucleares y a detener todas sus actividades nucleares y la ampliación de instalaciones destinadas a producir material fisible, incluido mediante enriquecimiento y reprocesamiento.

Las reclamaciones del OIEA están en línea con su informe de agosto que documenta una nueva expansión del programa nuclear norcoreano, incluida la construcción de una segunda instalación de enriquecimiento de uranio en Yongbyon.

Kim recordó que su país se retiró del OIEA en 1994 y acusó al organismo de ignorar la disuasión extendida estadounidense sobre Corea del Sur y Japón y el plan surcoreano para adquirir submarinos de propulsión nuclear.

"Garantizar que la credibilidad de la fuerza nuclear no sea cuestionada bajo ninguna circunstancia es el asunto más importante para la seguridad nacional de Corea del Norte, constantemente expuesta a la amenaza nuclear de las fuerzas hostiles", añadió.

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La propia Kim reafirmó el jueves, en otro comunicado, que el estatus nuclear norcoreano es "absoluto e irreversible".