Portugal mostrará sistemas navales no tripulados en unas maniobras con aliados de la OTAN

Los ejercicios se vienen desarrollando desde el 31 de agosto y se prolongarán hasta el próximo 25 de septiembre en el estuario del Sado y frente a la costa de Setúbal y Sesimbra, junto con las maniobras de la OTAN Bold Machina 2026, según el programa facilitado por la empresa participante UFORCE.

El objetivo es experimentar con vehículos de superficie, aéreos, submarinos y terrestres en misiones de vigilancia, lucha antisubmarina, detección de minas, guerra electrónica y apoyo logístico.

UFORCE prevé mostrar embarcaciones no tripuladas que pueden lanzar drones aéreos, incorporar sistemas contra drones o transportar vehículos terrestres para desembarcar suministros.

Entre los equipos anunciados figuran el nuevo MV7.3, con dispositivos integrados para lanzar drones SeaStrike; el MV11, una embarcación de once metros equipada para distintas misiones, y la plataforma de desembarco L11, que transporta un vehículo anfibio LINCE de seis ruedas.

El programa de la compañía contempla operaciones conjuntas de estos sistemas para abastecer a fuerzas en tierra en un escenario de amenaza simulada, con reconocimiento de la playa y búsqueda de minas antes del desembarco.

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El miércoles 23 están previstos ejercicios en el mar, una demostración con la Marina portuguesa y una sesión informativa de UFORCE en Tróia, al sur de Lisboa.

El jueves 24 se celebrará la jornada de autoridades y visitantes, con una conferencia de apertura, un recorrido por las instalaciones, una demostración y un encuentro con los medios informativos.