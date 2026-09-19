Prisión preventiva para un taxista de Medellín acusado de hurtar y agredir a mujeres

El procesado, identificado como Juan José Estrada Vélez, fue capturado en el turístico barrio Laureles de la ciudad, momentos después de que presuntamente hurtara y atacara sexualmente a una mujer, según informó la Fiscalía en un comunicado.
Los hechos investigados ocurrieron entre el 7 de agosto y el 8 de septiembre de 2026 y presentan características similares, de acuerdo con pruebas recopiladas por las autoridades.
Según la investigación, Estrada abordaba a las víctimas dentro del vehículo, las intimidaba con un arma para sacarles sus pertenencias y las agredía sexualmente.
Además, presuntamente las obligaba a suministrar las claves de acceso a las aplicaciones bancarias instaladas en sus teléfonos para apoderarse del dinero disponible en sus cuentas.
En los cuatro casos conocidos, el hombre habría abandonado a las mujeres en zonas solitarias y huido del lugar.
Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín le imputó los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado, pero el procesado no aceptó los cargos, según la Fiscalía.