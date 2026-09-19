Rey emérito español deja España y viaja a Francia para recoger un premio por sus memorias

Antes de partir a París y poner fin a su cuarta estancia en Sanxenxo, en la provincia española de Pontevedra, este año, el padre del rey Felipe VI ha disfrutado junto a su hija, la infanta Elena, de la segunda jornada de la regata que lleva su nombre.

Los dos han seguido la competición desde una embarcación auxiliar y han disfrutado de la compañía de María Zurita, sobrina de Juan Carlos I, así como de Pedro Campos, que ejerce siempre de anfitrión suyo en estas estadías.

El viento se ha hecho esperar en un sábado de elevadas temperaturas y obligó a trabajar al Comité de Regatas, especialmente en las últimas pruebas del día.

Con todo, la ría de Pontevedra volvió a ofrecer un buen día de navegación para la flota de la 11ª Regata Rey Juan Carlos I–El Corte Inglés Máster. Así, todas las clases han podido disputar sus pruebas y las clasificaciones han comenzado a tomar forma antes de afrontar este domingo la jornada final.