RSF denuncia "campaña de odio y difamación" contra cuatro periodistas en Marruecos

En un comunicado, RSF pidió a las autoridades garantizar la seguridad de los periodistas atacados y tomar las medidas necesarias para que los medios de comunicación nacionales e internacionales puedan cubrir "de forma libre y pacífica" las elecciones legislativas del próximo miércoles.

Según la ONG, los periodistas en cuestión son Suleiman Raisuni -que fue condenado en 2021 a 5 años de cárcel por asalto sexual a un homosexual-, Taoufik Bouachrine -condenado en 2018 a 15 años de cárcel por agresión sexual a varias mujeres-, Hamid Mahdaui -condenado en 2018 a 3 años de cárcel por no denunciar un crimen que atenta contra la seguridad del Estado-, y Ali Anuzla, director del sitio web independiente Lakome.

RSF señaló que los periodistas fueron objeto de una campaña de difamación que calificó de "violenta y degradante", y añadió haber detectado desde finales de julio una serie de publicaciones en las que para todos "se menciona una condena o acusación pasada y se la vincula artificialmente con la actualidad para sugerir incompetencia".

"Esta campaña resulta particularmente preocupante por su magnitud y los ataques simultáneos contra varios periodistas reconocidos por su independencia editorial en diversos medios de comunicación, especialmente ante la proximidad de unas elecciones importantes", agregó la organización.

"No se trata de una crítica periodística constructiva, sino de desacreditar a estas figuras del periodismo independiente en cuanto publican contenido que se desvía de la versión oficial", lamentó Oussama Bouagila, director de la oficina para el Norte de África de RSF en una declaración recogida por la nota.

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El periodista franco-marroquí independiente Ali Lmrabet fue detenido el pasado 12 de julio, a su llegada al país, y liberado tres días después, aunque las autoridades mantienen una investigación en su contra por "supuesta difusión de contenido digital considerado difamatorio contra personas e instituciones".

En su último informe sobre Marruecos, RSF denuncia que "los periodistas independientes marroquíes sufren presiones constantes y el poder tiene como objetivo someter a los medios y ponerlos a sus órdenes".

"El actual gobierno, dirigido por el influyente empresario Aziz Ajanuch, ha reforzado su control sobre el sector", alerta la organización.