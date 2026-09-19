Rusia dice haber capturado 5.300 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en 2026

Esto se traduciría en más de 220 localidades, señala el parte de guerra castrense en Telegram, coincidiendo con la segunda jornada de las elecciones legislativas rusas.

En concreto, las tropas rusas habrían conquistado en septiembre más de 670 kilómetros cuadrados o 27 localidades de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú en 2022.

Precisamente, tanto Kiev como expertos independientes han puesto en duda en las últimas semanas los partes rusos, aduciendo que la ofensiva rusa se estancó desde diciembre de 2025 a junio de este año.

Las unidades rusas habrían logrado algunos avances territoriales marginales en julio y agosto, pero los ucranianos habrían logrado su mayor éxito al tomar en septiembre el conocido como Saliente de Limán, localidad estratégica de Donetsk y cercana a la frontera con Lugansk.

Con todo, Defensa insistió hoy en que sus fuerzas están "limpiando" las ciudades de Limán y Sviatoguirsk, situadas al norte del bastión de Sloviansk, la principal plaza fuerte del ejército ucraniano junto a Kramatorsk.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció hace dos semanas la toma de Sviatoguirsk, lo que fue desmentido por un general ucraniano con un vídeo grabado desde esa ciudad y confirmado por blogueros militares rusos.