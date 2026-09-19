Shakira, Maluma, Feid, Pedro Capó, Gian Marco y Elvis Crespo, entre los estrenos latinos

Los colombianos Shakira y Maluma publicaron 'Agua', un merengue sobre el deseo y la atracción. Es su cuarta canción juntos, después de 'Chantaje' y 'Trap', las dos del álbum 'El Dorado' (2017), y de 'Clandestino' (2018). El tema salió la víspera del primero de los doce conciertos que Shakira ofrecerá en Madrid con la gira 'Las mujeres ya no lloran'.

Feid publicó 'El club de las 19 flores', ocho canciones que forman el segundo de los cuatro discos de su saga 'El Green Print', iniciada en marzo con 'Feid vs Ferxxo'. Canta con artistas como Yandel, Bad Gyal y Vicente García. El colombiano lo aplazó desde el 19 de agosto, el día que cumplió 34 años, por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia nueve días antes.

Lupita Infante se une a Chiquis en el catártico himno femenino 'Con una, dos o tres'. "Es una canción precisamente para cuando sientes el despecho de perder esa relación que en ese momento estás consciente que te va a doler, pero sabes que ese sufrimiento no va a durar para siempre", expresa Infante.

El puertorriqueño Elvis Crespo estrenó 'Pa' bailar' con el colombiano Beéle, un merengue cruzado con afrobeat sobre un cortejo que se toma su tiempo. Es la segunda vez que coinciden, después del tema navideño 'La patadita', que publicaron en diciembre. El vídeo se rodó en Madrid. Crespo, autor de 'Suavemente', la cantó por primera vez el 3 de septiembre en los Premios Juventud, en Marbella (España).

La familia de Vicente Fernández publicó el martes, víspera de la fiesta nacional mexicana, 'Tributo al rey con banda (Grandes duetos) Vol. 2'. Son diez temas en los que la voz del cantante, muerto en 2021, se cruza con la de Banda MS, Ana Bárbara y el también fallecido Joan Sebastian. Su hijo Vicente Jr., productor ejecutivo, recalcó que no se usó inteligencia artificial: cada invitado grabó sobre los másteres originales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El puertorriqueño Pedro Capó estrenó 'Caer y levantarse', un pop tropical con percusión boricua y salsa que escribió después de volver a vivir en la isla. Es el primer sencillo de un disco todavía sin fecha y el vídeo se grabó en Río Piedras (San Juan), por los lugares de su vida diaria. Capó ganó el Latin Grammy a la canción del año en 2019 con 'Calma'.

El cantautor peruano Gian Marco presenta 'Dime qué más', segundo sencillo de su próximo álbum 'Bajo la manga', en el que se adentra en una fusión tropical con esencia salsera que pone el ritmo en primer plano sin perder la sensibilidad que caracteriza sus composiciones.

El mexicano Esaú Ortiz estrenó 'Sábado de noche' junto con Luis R. Conriquez, ELMANU GOMEZ y Joel De La P. El tema combina pop, electrónica y ritmos urbanos para contar una noche de fiesta. Ortiz empezó escribiendo para otros y suya es 'De fresa y coco', que grabó Conriquez. Llama 'retrobélico' a la mezcla de corridos con funk y música disco que ensaya desde su segundo álbum, 'Discontrol'.

La cantante dominicana Yendry, criada en Italia desde los tres años, publicó 'Como agua', su primer álbum. Son trece canciones sobre la emigración, la identidad y la reconciliación con su padre, al que conoció a los 18 años. Se dio a conocer en 2012 en el programa 'X Factor' italiano y grabó después con J Balvin y Damian Marley. El disco va del merengue al flamenco.