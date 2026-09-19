Sheinbaum rinde homenaje a víctimas de los sismos de 1985 y 2017 en México

El acto solemne se celebró a las 7:15 horas (13:15 GMT) en el Zócalo de la capital mexicana, la plaza pública más grande de México, y estuvo encabezado por la titular del Ejecutivo, quien izó la bandera a media asta como gesto conmemorativo por las víctimas, mientras la banda de guerra y el coro de la Defensa Nacional interpretaron 'Canto a la bandera' y 'Silencio'.

La mandataria estuvo acompañada de elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y funcionarios de su gabinete, así como de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y de los directivos de la Cruz Roja Mexicana, Eduardo De Agüero Le Duc, y de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

El homenaje se da horas antes de que ocurra, por segunda ocasión, el Simulacro Nacional, encabezado por dependencias del Gobierno de México, en el que se prevé que 80 millones de celulares reciban un mensaje de texto que simulará una alerta sísmica de diferentes magnitudes y epicentros, según la zona en la que se encuentre el dispositivo móvil.

Esta actividad se enmarca como labor preventiva ante la devastación ocurrida en los terremotos de 1985 y 2017. Los dos sucedieron en la misma fecha, pero con 32 años de diferencia y son considerados los más mortíferos en la historia contemporánea del país.

Este 2026 se cumplen 41 años del sismo de 1985 que marcó la memoria colectiva del país, pues su paso dejó unos 40.000 muertos, aunque la cifra oficial apenas apuntó 3.192 víctimas mortales, una brecha gris que persiste como una de las grandes controversias en torno a la gestión del Gobierno encabezado por el expresidente Miguel de la Madrid (1985-1988).

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El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 8,1, con epicentro en el océano Pacífico, en las costas del estado de Michoacán, y sus efectos se extendieron por el sur, occidente y centro del país provocando miles de muertes y el colapso de cientos de edificios.

Fue en el aniversario número 32 del temblor de 1985, cuando México registró el 19 de septiembre de 2017 su segundo sismo más catastrófico, el cual registró una magnitud de 7,1 y tuvo su epicentro entre los estados de Puebla y Morelos, dejando 370 muertos y más de 7.000 heridos.