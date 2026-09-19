Un tercio de los rusos ya ha votado en las legislativas, el doble que hace cinco años

Un 30,21 % de los votantes ya habían ejercido su derecho al sufragio, según informó la CEC a las 06.35 GMT de la segunda jornada electoral que concluirá el domingo.

Esa cifra era del 29,62 % al cierre de los colegios el viernes, cuando en 2021 la primera jornada de votación concluyó con una participación del 16,85 %.

Además, casi 2,5 millones de personas ya habían votado a las 8 de la mañana hora local en Moscú, es decir, un 28,5 % de todos los residentes llamados a las urnas.

Las autoridades admiten que la mayoría de los habitantes de la capital y la región de Moscú votaron electrónicamente, un instrumento de falsificación, según la oposición liberal y comunista.

En total, según el gobierno, un 70 % de los rusos que habían solicitado la opción telemática habían votado de esa forma en la primera jornada electoral, lo que ha desatado las suspicaciones de observadores y opositores.

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El propio presidente ruso, Vladímir Putin, abrió el viernes las elecciones legislativas votando por internet. Le secundaron el primer ministro, Mijaíl Mishustin; el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov y el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin.

El grupo de piratas informáticos anónimos CikLeak asegura haber jaqueado los servidores para denunciar que la CEC "ha creado un sistema de votación electrónica remota completamente opaco" que permite robar votos.

Por ello, llamaron a los rusos a acudir a los colegios sólo "el último día de las elecciones para dificultar la falsificación de los resultados".

Mientras la jefa de la CEC, Ela Pamfílova, aseguró hoy que casi no se habían producido incidentes, el partido pacifista Yábloko y los comunistas denunciaron presiones y el bloqueo del acceso de sus observadores a numerosos colegios electorales.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, busca revalidar la mayoría constitucional que logró en 2016, aunque juega en su contra que el 59 % de los rusos aboga por un pronto fin de la guerra, según una encuesta del Centro Levada.