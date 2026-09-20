El papa: "No hay que olvidar la Historia para no caer de nuevo en los errores del pasado"

El pontífice estadounidense hizo esta declaración al enviar su bendición a la población de Pescantina, cerca de Verona, en Italia, que hoy se reúne en torno al monumento que recuerda a quienes fueron deportados y prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial.

Durante el rezo del ángelus, León XIV afirmó que "todos ganamos alegría, inteligencia y futuro cuando la ley del amor se impone a la del cálculo, la experiencia de la misericordia amplía la del mérito, el don de la paz suspende las rivalidades y nos une en la gratitud".

Para León XIV, "es una gracia ser colaboradores de Dios, trabajar en su viña, servir a su Reino de justicia y paz. No hay lugar para la envidia y la división allí donde irrumpe la novedad de Dios".

"Dios tiene caminos diferentes y pensamientos nuevos incluso para aquellos que se consideran los primeros y creen haberse ganado lo que son, haber merecido los resultados que han alcanzado", agregó el pontífice.