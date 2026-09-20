El partido del Kremlin roza la mayoría constitucional, según primeros resultados

Por listas de partidos -225 de los 450 escaños de la cámara baja-, RU sumaría en torno al 57 % de los votos, lo que se traduciría en 125 asientos.

Mientras, tras el escrutinio de una quinta parte de los votos por circunscripciones, el oficialismo lidera la carrera en 181 de los 225 distritos electorales.

La mayoría constitucional en Rusia se sitúa en 301 escaños, cuando el partido gobernante contaba en la Duma saliente con 324 escaños.

RU perdió dicha mayoría en 2011, cuando las denuncias de fraude oficialista desembocaron en las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la URSS en 1991, pero la recuperó cinco años más tarde y la revalidó en 2021.

El presidente ruso, Vladímir Putin, cuya aprobación se encuentra en su nivel más bajo de toda la guerra, lideró la campaña electoral de Rusia Unida por primera vez desde 2007.

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Según la Comisión Electoral, que ha escrutado el 25,21 % de los sufragios, el Partido Comunista de Rusia es el segundo más votado con el 13,92 % de los votos.

Les siguen los ultranacionalistas del Partido Liberal Democrático de Rusia con el 9,31 % y los liberales de Nueva Gente con 8,01 %. Finalmente, Rusia Justa parece haber accedido al arco parlamentario como quinta formación con un 5,22 %.

El único partido que se opone a la guerra, Yábloko, que fue excluido de las listas por el Tribunal Supremo, aún tiene opción de acceder a la Duma por circunscripciones, donde ha presentado un centenar de candidatos.

Según los sondeos de la organización no gubernamental Vesná, en los colegios habilitados por los consulados rusos en el exterior el partido más votado fue Nueva Gente, seguido por los comunistas.