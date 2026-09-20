La CDU cae al 4,9 % y se queda fuera del parlamento de Mecklemburgo-Antepomerania

La CDU registró en esos comicios el peor resultado de su historia, al quedar por debajo de la barrera del 5 % necesario para lograr la representación en el parlamento regional, según las proyecciones realizadas en base a datos del recuento de votos elaborados por los institutos demoscópicos infratest dimap y Forschungsgruppen Wahlen.

El propio Merz había reaccionado poco después de publicarse los resultados de los sondeos a pie de urna según los cuales la CDU estaba apenas por encima del 5 % y calificó lo cosechado por su partido como "un desastre".

El candidato de la CDU en Mecklemburgo-Antepomerania, Daniel Peters, reconoció que los cristianodemócratas eran "los perdedores" de la velada electoral.

También se refirió a la posibilidad de que su partido dejara de estar representado en la cámara regional como algo "impensable" y había lamentado la "falta de viento a favor" desde Berlín, donde el Gobierno de Merz, el canciller más impopular de la historia, trata de lanzar reformas impopulares.

En Mecklemburgo-Antempomerania, un bastión del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), que gobierna allí desde 1998, se impuso este domingo AfD, que consiguió alrededor de un 38 %.

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El SPD de Manuela Schwesig, primera ministra regional, fue segunda fuerza con alrededor de un 35 %, por delante de La Izquierda (6,5 %) y Los Verdes (5,6 %).