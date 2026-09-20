La participación al mediodía en Mecklemburgo-Antepomerania, 8 puntos mayor que en 2021

"Hasta las 14.00 horas (12.00 GMT) ha emitido su voto un 40,7 %" de los llamados a las urnas, informó en un comunicado el responsable de la autoridad electoral local, Chrisian Boden.

Boden subrayó que ese porcentaje es superior al de las elecciones de hace cinco años, cuando a la misma hora habían ejercido su derecho al voto un 32,5 % de los convocados a votar.

"Si aún no ha votado, emita su voto antes de las 18.00 horas (16.00 GMT)" pues "sólo quien vota también decide", abundó Boden en alusión a la hora del cierre de los colegios electorales en Mecklemburgo-Antepomerania.

En la anterior cita con las urnas, al término de la jornada electoral, votó un 70,8 % del censo electoral.

En 2021, ganó el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), al conseguir un 39,6 % de los votos, seguida de AfD (16,7 %), la Unión Cristianodemócrata (CDU, 13,3 %) y La Izquierda (9,9 %).

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Según el último sondeo de intención de voto publicado antes de este domingo, publicado por la cadena de televisión pública ZDF y elaborado por el instituto Forchungsgruppe Wahlen, el SPD aventajaba por la mínima, con un 37 %, a AfD (36 %).

En Mecklemburgo-Antepomerania estaban llamados a votar este domingo unos 1,3 millones de electores de un estado federado báltico habitado por un millón y medio de personas.

Desde hace 28 años gobierna el SPD en esta región nororiental cuya primera ministra, la socialdemócrata Manuela Schwesig, aspira a renovar el cargo que asumió hace casi una década, en 2017.