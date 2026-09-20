Muere el israelí herido en el ataque palestino cerca de un asentamiento en Cisjordania

"La víctima, un ciudadano israelí de unos 30 años, fue trasladada al hospital en estado crítico; sin embargo, los equipos médicos finalmente confirmaron su fallecimiento", confirmó la Policía de Israel en un comunicado.

El Ejército israelí informó inicialmente de que había recibido un aviso sobre un ataque con disparos en la zona de Neve Tzuf y que numerosos soldados fueron desplegados en el área para perseguir al atacante.

Medios locales reportaron que los disparos se produjeron desde un vehículo en marcha cerca de una poza de la zona donde se encontraban varios bañistas israelíes, pocas horas antes del comienzo del día más sagrado del calendario judío, el Yom Kipur (Día de la Expiación).

Durante la festividad, que dura unas 25 horas, los judíos observantes se abstienen de comer y beber, así como de realizar diversas actividades, y la vida pública queda prácticamente paralizada en Israel.