Pionyang vuelve a lanzar al menos otro proyectil hacia el mar de Japón en un mismo día

El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano informó a las 18:32 hora local (09:32 GMT) del lanzamiento de al menos un proyectil no identificado hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas, sin ofrecer más detalles.

Por su parte, el Ministerio de Defensa japonés señaló que Corea del Norte había lanzado un objeto que podría ser un misil balístico y posteriormente indicó que el objeto aparentemente ya había caído.

El JCS había reportado unas tres horas antes el lanzamiento de un misil balístico norcoreano de corto alcance, realizado desde la zona oriental de Wonsan e indicó que el proyectil voló aproximadamente 450 kilómetros.

Los lanzamientos se producen después de que Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, rechazara este sábado una resolución del OIEA que reclama a Corea del Norte el abandono de sus armas y programas nucleares

Pionyang ya había disparado el sábado de la semana pasada múltiples misiles balísticos de corto alcance desde Wonsan hacia el mar de Japón, un día después de que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón concluyeran los ejercicios trilaterales 'Freedom Edge'.