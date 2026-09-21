Activan alerta máxima por deslizamientos en una isla al sur de Tokio por el tifón Dujuan

Dujuan, el tifón número 25 según la nomenclatura nipona, se encontraba a las 14:00 hora local (5:00 GMT), a unos 50 kilómetros al norte-noroeste de la isla de Hachijo y avanzaba hacia el noreste a 30 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 144 kilómetros por hora, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Dujuan se desplaza hacia el noreste y se espera que pase cerca de la península de Boso, en la prefectura de Chiba, al este de Tokio, entre la tarde y la noche de este lunes.

La alerta especial de nivel 5 por deslizamientos, la máxima de la escala japonesa, fue emitida para la localidad de Oshima, en el archipiélago de Izu, unos 100 kilómetros al sur de la capital, e indica una situación de peligro extremo en la que pueden haberse producido ya los deslizamientos.

"En estas zonas se están registrando lluvias torrenciales de una intensidad nunca antes experimentada y, especialmente en las áreas designadas como zonas de riesgo por deslizamientos de tierra, existe una probabilidad extremadamente alta de que ya se haya producido algún tipo de desastre", dijo la primera ministra Sanae Takaichi en una publicación en X.

Takaichi advirtió de que los efectos del tifón podrían llevar a la emisión de alertas especiales de nivel 5 en otros municipios.

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La JMA mantiene advertencias por lluvias intensas, deslizamientos, inundaciones y crecidas de ríos en amplias zonas del este de Japón mientras el tifón se aproxima este lunes a Kanto, región donde se encuentra Tokio.

La agencia prevé hasta la madrugada del martes hasta 350 milímetros de lluvia en Tokai, 300 en Kanto, donde se encuentra Tokio, y las islas Izu, y 200 en Tohoku. También pronostica vientos muy fuertes en la parte occidental de los 23 distritos de Tokio.

El temporal ya provocó restricciones preventivas de tráfico en Chiba y obligó a adelantar un día el cierre del Tokyo Game Show, la mayor feria de videojuegos de Asia, cuya trigésima edición terminó el domingo.