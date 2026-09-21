Al menos 113 menores han sido reclutados por grupos armados ilegales este año en Colombia

"Entre enero y el 31 de agosto de 2026 hemos conocido 113 casos de reclutamiento, son muchos casos, demasiados, pero pocos frente al universo real", señaló la defensora del pueblo, Iris Marín, en sus redes sociales.

El organismo señaló que el 58 % de las víctimas son niños y el 42 % niñas, por lo que hizo un llamado a no "seguir normalizando esta situación" pues "proteger la infancia es una decisión impostergable".

Las cifras de la Defensoría señalan que en el 26,5 % de los casos los menores fueron reclutados por el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la desmovilizada guerrilla de las FARC, que es comandada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia.

Le siguen el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), otra disidencia que lidera Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, con el 21,2 % de reclutamientos y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el 20,4 % de los casos.

Los departamentos más afectados por el reclutamiento de menores son el Cauca (suroeste), donde operan varias disidencias de las FARC, con 35 casos, y Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), con 25.

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Según la Defensoría, el 24 % de los 113 menores reclutados este año son indígenas y el 9 % son afrocolombianos, mientras que el 67 % no se reconoce en ningún grupo étnico.

En agosto pasado, la organización Human Rights Watch (HRW) alertó que las redes sociales no están tomando las medidas suficientes para moderar los contenidos con los que los grupos armados ilegales reclutan menores en Colombia.

En su informe 'Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá', HRW advirtió del aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados en el país con unos 1.500 casos desde 2021.

Entre 2020 y 2025, los grupos armados reclutaron con mayor frecuencia a niños de entre 15 y 16 años, muestran datos de la Oficina de la Defensoría del Pueblo que recoge el informe.

Según el Ministerio de Defensa, entre enero de 2016 y octubre de 2025 la edad media de reclutamiento fue 15 años tanto para niños como para niñas.