Al menos dos heridos leves en un nuevo ataque a un petrolero en Ormuz

En un comunicado publicado en redes sociales, indicaron que recibieron un informe de parte de las autoridades militares sobre un petrolero que había sido alcanzado por un "proyectil desconocido" en la zona del estrecho de Ormuz alrededor de las 7:30 de la mañana GMT.

Dos tripulantes del buque atacado "han sufrido heridas leves", dijo la UKMTO, si bien precisó que la embarcación continúa su rumbo "por sus propios medios" hacia su próximo puerto de escala.

Del mismo modo, el organismo británico comentó que por el momento no se ha informado de ningún impacto medioambiental.

La semana pasada, entre el 16 y el 18 de septiembre, se registraron al menos otros tres ataques contra buques cisterna que transitaban por el estrecho de Ormuz en apenas 48 horas.

Este nuevo ataque llega en un momento de especial tensión geopolítica en la región de Oriente Medio, por un lado con la guerra entre Estados Unidos e Irán estancada, pero con el tráfico en Ormuz todavía restringido, y por otro con la escalada bélica en el mar Rojo entre los rebeldes hutíes del Yemen y Arabia Saudí.