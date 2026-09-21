Al menos ocho muertos y un herido tras un incendio en el sureste de China

El fuego se declaró durante la tarde del domingo en el recinto de una compañía textil situada en el distrito de Shunde, perteneciente a la ciudad de Foshan, según la agencia oficial Xinhua, que citó a las autoridades provinciales.

Hasta el momento, el siniestro ha dejado ocho fallecidos y una persona herida, sin que las autoridades hayan facilitado detalles sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre la identidad de las víctimas.

Los equipos de emergencia continúan este lunes con las labores de búsqueda y rescate en las instalaciones afectadas, de acuerdo con la misma fuente.

Por el momento tampoco se han divulgado las causas del incendio ni las circunstancias en las que comenzó el fuego.

El suceso se suma a una serie de incendios mortales registrados en los últimos meses en China.

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El pasado 10 de septiembre, 25 personas murieron en el incendio de un carguero atracado para reparaciones en el puerto de Qingdao, y otras 28 perdieron la vida en una fábrica de calzado de la provincia suroriental de Fujian el pasado julio.