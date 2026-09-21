Al menos seis muertos en una fábrica textil de Bangladés por una explosión de gas masiva

"La explosión desencadenó un incendio masivo que causó la muerte de cinco personas dentro de las furgonetas. Sus cuerpos quedaron calcinados e irreconocibles. Otra mujer murió en una tienda cercana cuando la golpeó una parte de un cilindro de gas explotado", dijo a EFE el gerente de bomberos local, Mohammad Shahbuddin.

Las explosiones desencadenaron un incendio que alcanzó a otros vehículos estacionados en el centro industrial de Savar, a unos 24 kilómetros al noroeste del centro de Daca.

Según Shahbuddin, el incidente ocurrió en las instalaciones de Pretty Group el domingo por la tarde, pero las víctimas no se pudieron confirmar hasta la medianoche.

Hafizur Rahman, otro oficial del servicio de bomberos que dirigió la operación de rescate, dijo que las furgonetas cubiertas se utilizaban para transportar cilindros de gas.

"Una de ellas saltó por los aires. Sospechamos que el fuego comenzó allí", aseguró a EFE.

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Los incendios continúan siendo frecuentes en la industria textil de Bangladés, el segundo mayor exportador mundial de confección según la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Tras la tragedia del Rana Plaza en 2013, en la que murieron más de 1.100 personas, se introdujeron estrictas medidas para mejorar las normas de seguridad laboral y de los edificios donde trabajan miles de bangladesíes.

El 14 de octubre de 2025, un incendio mortal envolvió una fábrica de confección y un almacén de productos químicos en la zona de Mirpur, en Daca, matando a 16 trabajadores y dejando varios heridos.