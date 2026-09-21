Amanda Lear acusa a Miley Cyrus de plagiar su canción 'The Sphinx' en 'Redlights'

Lear, una de las figuras de la cultura popular europea desde los años 70, publicó el domingo en Instagram un mensaje irónico dirigido a Cyrus en el que le daba las gracias por homenajear su canción y añadía que estaba "halagada".

"Gracias, Miley, por este tributo a mi canción 'The Sphinx'. Me siento halagada", escribió la que fuera musa y confidente de Salvador Dalí, al detectar similitudes en la melodía y el ritmo en ambas canciones.

En declaraciones a la prensa francesa, Lear explicó inicialmente que había consultado con su productor y su discográfica, que consideraban que se trataba de un "plagio total", y que sus equipos estaban estudiando el asunto con las editoras musicales de la canción.

Sin embargo, este lunes Lear aclaró que no ha amenazado con presentar una demanda y reiteró que el asunto está en manos de su discográfica y de las editoras. "Nunca he amenazado con un juicio o represalias", aseguró la cantante, actriz y presentadora de televisión francesa, nacida en Hong Kong.